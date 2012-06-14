Регіонали в Страсбурзі збунтувалися через поправку

Як передає кореспондент УНІАН, після того як українська частина делегації в залі не підтримала поправку, запропоновану депутатом від Партії регіонів Леонідом Кожарою, представники «регіоналів» залишили залу, і далі голосування відбувалося за їхньої відсутності.

Серед тих, хто пішов із засідання, - Анатолій Кінах, Олег Надоша та Володимир Вечерко.

А.Кожара пропонував виключити з тексту заяви пункт 4, який сформульований таким чином: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року, яка закликає українську владу вирішити в цивілізований спосіб проблему, що виникла із засудженням лідерів української опозиції за політично-вмотивованими підставами, шляхом негайного та безумовного їх звільнення з-під варти та надання їм дозволу на участь в наступних парламентських виборах; підкреслює у зв’язку з цим свій заклик до Верховної Ради продемонструвати політичну волю та виключити з українського кримінального законодавства всі положення, за якими політик може нести кримінальну відповідальність за його/її політичні рішення, розуміючи, що такі юридичні залишки радянського минулого не відповідають європейським стандартам”.

Л.Кожара пропонував замінити цей абзац такими словами: “(Комітет – УНІАН) приділяє спеціальну увагу важливій резолюції Європейського парламенту від 24 травня 2012 року та закликає українську владу реалізувати її”.

Оскільки більшість представників української делегації не підтримали цю поправку, вона не була врахована у підсумковому документі.