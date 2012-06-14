Євродепутат: Газові угоди Тимошенко пройшли експертизу ЄС

14:54, 14 червня 2012
Політика
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Газові угоди України з Росією, за які була засуджена Юлія Тимошенко, до підписання пройшли експертизу Європейського співтовариства.  

Ребека Хармс

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомила депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс.

За її словами, до підписання газових угод були проведені необхідні консультації.

Р.Хармс також наголосила, що ці угоди є стандартними.

На її думку, у підписаних газових угодах були передбачені найкращі на той час умови.

 

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