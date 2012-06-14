Депутати Європарламенту просять Меркель відвідати Тимошенко

Про це повідомляє персональний сайт Ю.Тимошенко.

Зокрема, депутати Європарламенту Ребека Хармс та Вернер Шульц, які сьогодні відвідали Ю.Тимошенко у лікарні у Харкові, закликали Федерального канцлера Німеччини також приїхати до України.

"Юлія Тимошенко - дуже смілива жінка, з серцем Андрія Шевченка і силою братів Кличків", - сказав В.Шульц.