Депутати Європарламенту просять Меркель відвідати Тимошенко

16:58, 14 червня 2012
Політика
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Депутати Європарламенту розгледіли у лідері опозиції серце Шевченка і силу Кличків.

Вернер Шульц

Про це повідомляє персональний сайт Ю.Тимошенко.

Зокрема, депутати Європарламенту Ребека Хармс та Вернер Шульц, які сьогодні відвідали Ю.Тимошенко у лікарні у Харкові, закликали Федерального канцлера Німеччини також приїхати до України.

"Юлія Тимошенко - дуже смілива жінка, з серцем Андрія Шевченка і силою братів Кличків", - сказав В.Шульц.

 

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