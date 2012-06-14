Об'єднана опозиція чекає на поповнення

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з лідерів партії “Батьківщина”, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.

За його словами, до об'єднаної опозиції можуть долучитися представники 3-4 політичних сил. “Однак частина з них будуть включені і формуватимуть єдиний партійний список, а частина будуть погоджені як кандидати - мажоритарники від опозиції”, - сказав він.

За словами М.Томенка, об'єднана опозиція мусить зібрати в одну команду представників реальної, а не призначеної опозиції. Він додав, що нині опозиційний табір розділений на дві частини. Одна частина, наголосив М.Томенко, складається з політиків, які з першого дня перебування при владі команди Віктора Януковича знаходяться в опозиції до режиму, а друга «займає черги до Адміністрації Президента, аби отримати сертифікат на право у проплаченій рекламі називати себе дозволеною опозицією».

М.Томенко наголосив, що реальний шанс влади перемогти на виборах до Верховної Ради - перевести у конфлікт відносини реальної і призначеної опозиції.

Тому, наголосив віце-спікер, потрібно зробити все, аби максимально об'єднати кандидатів від реальної опозиції.

“Я переконаний, що у партійному списку об'єднаної опозиції буде представлений Анатолій Гриценко і його команда. А серед погоджених кандидатів у мажоритарних округах будуть представники Європейської партії Миколи Катеринчука, Партії захисників Вітчизни Юрія Кармазіна, відомі політики, які не підтримали курс Віктора Ющенка на створення паралельного псевдоопозиційного списку”, - сказав М.Томенко.