Яценюк: що робити, коли станеться найгірше

Про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк в програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі ТВі.



Він зазначив, що опозиція може відтягнути на кілька днів ухвалення даного законопроекту, але при цьому додав: «Якщо вони скупили 234 голоси, то вони мають реальну більшість, тому нам треба думати, що ми будемо робити у тому випадку, якщо станеться найгірше".



А.Яценюк зазначив, що опозиції необхідна перемога на парламентських виборах, щоб мати мінімум 226 голосів, щоб у разі ухвалення «мовного» закону його скасувати.



"Які б вони закони не приймали, ми їх, по-перше, скасуємо», - додав він.



А.Яценюк визнав, що «мовний» законопроект «допомагає Партії регіонів набрати додатково від 3 до 5%». «Їм абсолютно все одно, який закон буде прийнятий і що буде з українською державою. Їх цікавить тільки утримання при владі. Якщо треба було б колючий дріт протягнути між Львовом і Донецьком, вони б і це зробили тільки для того, щоб отримати електоральний рейтинг», - наголосив він, додавши: «Це ініціатива персонально Януковича і його політтехнологів для того, щоб підвищити електоральний рейтинг Партії регіонів».