Грищенко пояснив італійцям, за що сидить Тимошенко

Коли канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші європейські політики підтримують екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, «вони тим самим підтримують можливість вирішувати проблеми за рахунок українського народу».

Відповідаючи на запитання журналіста італійського видання, К.Грищенко зауважив, що «у 2009 році Тимошенко порушила чинний на той час закон. Вона надала дозвіл на підписання угоди щодо газу, яка була дуже невигідна для України, без рішення Кабінету міністрів». «Це було зроблено на прохання Німеччини та інших європейських урядів, які наполягали на тому, щоб швидше вирішити тодішню газову кризу, коли було припинене постачання палива до країн ЄС. Головне те, що це питання було вирішено за спиною українців. Коли Меркель та інші підтримують Тимошенко, вони тим самим підтримують можливість вирішувати проблеми за рахунок українського народу», - підкреслив К.Грищенко.

Він також наголосив, що «Європейська футбольна першість проводиться не для політиків. Ми їх не просимо їхати в Україну та дивитись матчі. Ми чекаємо, що вони приїдуть, оскільки вболівальники є у всіх ланках суспільства. Але якщо хтось з них хоче залишитися вдома та не бажає підтримати власну команду, тоді там будуть інші люди, які ту підтримку їм нададуть», - зазначив міністр.