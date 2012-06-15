Опозиція вимагає від ВР виконати резолюцію Європарламенту щодо Тимошенко

Представники опозиції пропонують Верховній Раді ухвалити низку першочергових заходів із забезпечення виконання резолюції Європейського парламенту по Україні від 24 травня.

Зокрема, пропонується доручити Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у тижневий термін підготувати та внести на розгляд ВР проект закону про внесення змін до статей 364 (зловживання службовим становищем), 365 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України щодо декриміналізації відповідальності за політичні рішення; у місячний термін - проект закону щодо гуманізації законодавства про попереднє ув’язнення та забезпечення конституційних прав і свобод осіб, взятих під варту.

При цьому Комітет Верховної Ради з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин має у місячний термін провести ретельний та всебічний аналіз стану додержання в Україні Європейської конвенції з прав людини, інших актів законодавства України у сфері прав і свобод людини та громадянина із визначенням чинників, які негативно позначаються на захисті індивідуальних прав людини та дотриманні принципу верховенства права; підготувати пропозиції щодо приведення законодавства України до норм Європейської конвенції з прав людини, стандартів Європейського Союзу.

Комітет ВР з питань правосуддя у місячний термін має розробити та внести проекти законів, спрямовані на надання Верховному Суду України повноважень із здійснення нагляду за тлумаченням і застосуванням законів судами нижчого рівня та з перегляду судових рішень, що відповідатимуть конституційному статусу цього суду як найвищому судовому органу у системі судів загальної юрисдикції; додержання принципу незалежності суддів, здійснення всебічного, повного й об'єктивного розгляду справ у судах з метою забезпечення справедливого, незалежного та неупередженого правосуддя в Україні.

Депутати також пропонують заслухати на одному з пленарних засідань у липні звіт генерального прокурора України та інформацію голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо забезпечення законності та неупередженості при розгляді кримінальних справ відносно Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

Також парламент має рекомендувати Кабінету міністрів надати Державній пенітенціарній службі України невідкладні доручення щодо неухильного додержання прав та умов тримання в установах попереднього ув'язнення та виконання покарань Ю.Тимошенко, Ю.Луценка, інших осіб, що перебувають під слідством чи засуджені з політичних мотивів; забезпечення швидкого й неупередженого вивчення будь-яких їхніх скарг стосовно тортур та інших форм жорстокого, нелюдського і принижуючого гідність поводження; неухильного дотримання їхніх прав на відвідування адвокатами, захисниками, родичами та іншими особами.

Також пропонується забезпечити належне лікування Ю.Тимошенко у співпраці з фахівцями клініки Charite (Німеччина) та відповідно до їхніх рекомендацій.

Крім того, автори проекту постанови вважають, що парламент має рекомендувати Президенту України забезпечити об’єктивність і прозорість процесу розгляду касаційної скарги у справі Ю.Тимошенко та судових процесів над іншими особами, ув’язненими за політичними мотивами; забезпечити контроль за виконанням органами державної влади заходів, спрямованих на реалізацію рекомендацій і вимог резолюції Європарламенту по Україні.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня Європарламент закликав Україну негайно звільнити засуджених за політичними мотивами. “(Європарламент) закликає до безумовного негайного звільнення всіх в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, в тому числі - лідерів опозиції”, - йдеться у третьому пункті резолюції.

При цьому євродепутати також закликали Україну визначитися із долею засуджених опозиціонерів до початку передвиборчої кампанії. “(Європарламент) закликає українську владу прояснити ситуацію в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, до початку передвиборчої кампанії”, - йдеться у документі.