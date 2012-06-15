Янукович сьогодні піде на футбол

Сьогодні, 15 червня, Президент України Віктор Янукович перегляне матч між футбольними збірними України та Франції у Донецьку. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як відомо, гра розпочнеться о 19:00 на стадіоні «Донбас Арена».

Нагадаємо, Янукович також був присутній на першому матчі збірної Блохіна на Євро проти Швеції.