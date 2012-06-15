Янукович сьогодні піде на футбол

08:42, 15 червня 2012
Політика
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Президент у Донецьку відвідає матч другого кола у групі D.

Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні на матчі Євро-2012 Україна-Швеція, 11 червня

Сьогодні, 15 червня, Президент України Віктор Янукович перегляне матч між футбольними збірними України та Франції у Донецьку. Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як відомо, гра розпочнеться о 19:00 на стадіоні «Донбас Арена».

Нагадаємо, Янукович також був присутній на першому матчі збірної Блохіна на Євро проти Швеції.

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