Опозиція в битві за мову готується до найгіршого

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк у програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі ТВі.

В той же час він зазначив, що опозиція може відтягнути на декілька днів ухвалення даного законопроекту, але при цьому додав: «Якщо вони скупили 234 голоси, то вони мають реальну більшість, тому нам треба думати, що ми будемо робити у тому випадку, якщо станеться найгірше".

Також, за словами А.Яценюка, опозиції необхідна перемога на парламентських виборах, щоб мати мінімум 226 голосів, щоб в разі ухвалення мовного закону його потім скасувати.

"Які б вони закони не приймали, ми їх, по-перше, скасуємо», - підкреслив він.

А.Яценюк визнав, що мовний законопроект «допомагає Партії регіонів набрати додатково від 3 до 5%». «Їм абсолютно все одно, який закон буде прийнятий і що буде з Українською державою. Їх цікавить тільки утримання при владі. Якщо треба було б колючий дріт протягнути між Львовом і Донецьком, вони б і це зробили тільки для того, щоб отримати електоральний рейтинг», - наголосив він.

При цьому А.Яценюк додав, що «це ініціатива персонально Януковича і його політтехнологів для того, щоб підвищити електоральний рейтинг Партії регіонів».