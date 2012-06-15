Грищенко думає, що Тимошенко залізла йому в кишеню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з міністром закордонних справ Грузії Гріголом Вашадзе прес-конференції в Києві.

К.Грищенко відзначив, що в 2009 році європейські партнери були зацікавлені в тому, щоб якнайшвидше відновити поставки газу до Європи.

«І це було природно. І, напевно, їх мало цікавило, за чий рахунок і яким чином це питання буде розв’язане. А його було розв’язано за мій, ваш, кожного українського громадянина рахунок, оскільки ми платимо зараз більше, ніж німці, і це треба враховувати і нам, і нашим партнерам», - сказав К.Грищенко.

«Розв’язувати питання на користь навіть близьких друзів за рахунок своєї сім'ї… Напевно, треба думати, яким чином це позначиться на тих, хто тебе вибрав, хто тобі дав мандат, хто тобі дав повноваження», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

Згідно з підписаним 19 січня 2009 року контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України», ціна на російський газ встановлюється поквартально.

Ціна природного газу для України у I кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІ – 295,6 дол. за 1 тис. куб. м, у ІІІ – 354 дол. за 1 тис. куб. м, у IV – близько 400 дол. за 1 тис. куб. м. Ціна природного газу у другому кварталі 2012 року збільшилася на 2,2% - до 425 дол. за 1 тис. куб. м з 416 дол. у першому кварталі.