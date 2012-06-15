Симоненко вважає, що влада й опозиція імітують бійки за мову

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами П.Симоненка, в парламенті України навколо цього законопроекту відбуваються «передвиборні шулерські справи, які пов'язані з тим, що одні нібито заявляють про те, що вони виконують свої обіцянки». Утім, підкреслив він, «як ви знаєте, цей законопроект не вирішує питання, яке гостро стоїть на порядку денному українського суспільства, – про статус російської мови як другої державної».

Як сказав П.Симоненко, всі бійки, які відбувалися в парламенті навколо вказаного законопроекту, «це домовленості між регіоналами і націоналістами».

За його словами, «і всі ці бійки – це домовленості тільки для того, щоб імітувати» виконання зобов'язань перед виборцями.

Він підкреслив, що КПУ наполягає на необхідності проведення всеукраїнського референдуму про необхідність надання російській мові статусу другої державної.

П.Симоненко заявив, що фракція КПУ підтримає мовний законопроект у другому читанні, оскільки це стане «хоча б якимсь кроком уперед».