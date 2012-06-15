Влада дякує киянам за порядок на Євро

Про це пише Главком.

«Це може здатися такою простою справою, але насправді, для того, щоб о восьмій ранку вулиці були чистими, щоб були виконані всі вимоги безпеки, щоб всі були здорові тощо, за цим стоїть величезна робота дуже великої кількості людей, киян. Завдяки їм все сьогодні працює безперебійно», – сказав Олександр Попов в ефірі ТРК «Київ».

За словами столичного градоначальника, кияни своєю, здавалося б, непомітною, але вкрай необхідною працею допомагають підняти імідж Києва та країни «на найвищий рівень». «І дуже приємно, що багато гостей міста сьогодні дуже позитивно говорять про нас. Це головне», – сказав Попов.

«Наша задача і полягала в тому, щоб, коли гості поїдуть, їхні спогади про Київ, про киян були такими, щоб вони захотіли повернутися. Це розвиток туризму, це економіка, це нові робочі місця, це бізнес, який прийде за ними, і люди вкладуть свій капітал в розвиток тих чи інших напрямків. Тобто Євро – це, з одного боку, спорт, але з іншого – це набагато ширше. Це, безумовно, перспективи економічного розвитку Києва. Тому ми дуже серйозно готувалися до проведення чемпіонату. І сьогодні бачимо результати командної гри . І будівельники, які будували дороги і стадіони, і медики, і волонтери, і правоохоронці, і, звичайно, футболісти – це наша українська команда. І з цієї гри ми неодмінно маємо вийти переможцями. Якщо не в фінал, то точно, щоб про Україну, про Київ було позитивне враження», – зазначив Олександр Попов.