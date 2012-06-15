Адвокат: Для Януковича помилування Тимошенко - справа п‘яти хвилин

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Батьківщина", таку думку висловив адвокат Ю.Тимошенко Микола Титаренко.

За його словами, В.Янукович «тиражує на увесь світ неправду про те, що він не може звільнити незаконно засуджену Юлію Тимошенко... Але йому питання помилування - справа п‘яти хвилин - треба набратись мужності та змінити указ, яким керується президент при вирішенні питання про помилування».

Як повідомляли ЗМІ, в інтерв'ю виданню The Time Magazine В.Янукович заявив, що єдиний варіант для звільнити Ю.Тимошенко - це надати їй помилування.

При цьому він зауважив, що не може помилувати екс-прем’єра до завершення всіх судових процесів у її справах.

Раніше Ю.Тимошенко заявляла, що не має наміру просити про помилування.