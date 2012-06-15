Попов каже, що Євро – це лише початок

Про це сьогодні під час прес-конференції у Медіа-центрі міста Києва сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Велика робота, яку ми здійснили разом з киянами, готуючись до такої відповідальної події як ЄВРО 2012 – це початок нового етапу розвитку міста. Ми продовжимо благоустрій Києва, будівництво нових доріг та розв’язок, зведення житла, розвиток транспортної інфраструктури. Я впевнений, що коли туристи, які сьогодні перебувають у столиці, повернуться до Києва через рік – вони побачать багато позитивних змін», – сказав Олександр Попов.

Також голова КМДА звернувся до міжнародних журналістів з проханням у вільний час ознайомитися із Києвом, відвідати його найвидатніші місця та, повернувшись на Батьківщину, розповісти про українську столицю своїм співвітчизникам.