Із КОДу виключили партію Ющенка

Про це УНІАН повідомили в партії “Батьківщина” за результатами засідання КОД.

Відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з систематичним порушенням “Нашою Україною” попередніх рішень КОДу та співпрацю з режимом Віктора Януковича.

Крім того, КОД визначив, що відповідно до закону про вибори, Комітет не є суб'єктом виборчого процесу, не висуває кандидатів, а лише координує діяльність опозиційних партій з питань підготовки заходів. Зокрема, акцій протесту, спрямованих на боротьбу з диктатурою.

Як повідомив один з лідерів КОДу Сергій Соболєв, «КОД - це оплот боротьби з диктатурою, майданчик, який плануватиме акції протесту, а всі питання, пов'язані з виборами, визначаються в рамках двох суб'єктів - Об'єднаної опозиції «Батьківщина» та партії «Свобода».

Лідери КОДу обговорили план дій під час розгляду законопроекту про мови у другому читанні 19 червня.

Рішення було одноголосно ухвалено учасниками КОД.