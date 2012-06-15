Із КОДу виключили партію Ющенка
Комітет опору диктатурі виключив зі свого складу партію Віктора Ющенка “Наша Україна”.
Про це УНІАН повідомили в партії “Батьківщина” за результатами засідання КОД.
Відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з систематичним порушенням “Нашою Україною” попередніх рішень КОДу та співпрацю з режимом Віктора Януковича.
Крім того, КОД визначив, що відповідно до закону про вибори, Комітет не є суб'єктом виборчого процесу, не висуває кандидатів, а лише координує діяльність опозиційних партій з питань підготовки заходів. Зокрема, акцій протесту, спрямованих на боротьбу з диктатурою.
Як повідомив один з лідерів КОДу Сергій Соболєв, «КОД - це оплот боротьби з диктатурою, майданчик, який плануватиме акції протесту, а всі питання, пов'язані з виборами, визначаються в рамках двох суб'єктів - Об'єднаної опозиції «Батьківщина» та партії «Свобода».
Лідери КОДу обговорили план дій під час розгляду законопроекту про мови у другому читанні 19 червня.
Рішення було одноголосно ухвалено учасниками КОД.