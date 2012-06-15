Тігіпко пропонує всім працюючим українцям скинутися для держпідприємств

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Миколаєві заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

«Ми готуємо зараз законопроект, який передбачає солідарну відповідальність всіх працюючих по відношенню до тих людей, які потрапляють у таку ситуацію, - сказав С.Тігіпко. - Швидше за все, частина коштів єдиного соціального внеску буде перерозподілена з окремих соціальних фондів ще до одного фонду, в якому окремо не створюватиметься адміністрація, але в якому накопичуватимуться кошти для підприємств, на яких буде ось така ситуація».

Як пояснив С.Тігіпко, «це означає, що ми всі з кожної заробітної плати, без збільшення навантаження, робитимемо перерахування».

«Ви сьогодні в середньому платите 36,6% єдиних соціальних внесків. Ми передбачаємо, що якийсь внесок ми зменшимо, а частину цю перерахуємо туди, щоб заборгованість таким ось чином можна було компенсувати», - зазначив він.

За словами С.Тігіпка, він поки не бачить інших варіантів, як вирішити питання з погашенням такої заборгованості.

«Коли ми починаємо входити конкретно в проблеми кожного підприємства, починаються суди, інвестори, які накрутили якісь борги, і в правовому полі вирішувати це дуже важко - затягується надовго. Іншого варіанту в наших умовах я не бачу. Поки що не знайшов», - сказав він.

С.Тігіпко зазначив, що останнім часом заборгованість із заробітної плати по всій країні вдалося знизити. Проте залишилися проблеми з підприємствами-банкрутами й державними підприємствами оборонного комплексу.

В найближчий рік для погашення заборгованості із зарплати на держпідприємствах необхідно буде зібрати близько 1 млрд грн, підкреслив він.