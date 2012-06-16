Президент ПАРЄ хоче зустрітися з Тимошенко

Про це він заявив учора під час зустрічі з донькою лідера опозиції Євгенією Тимошенко.

"Я планую найближчим часом приїхати до України, щоб зустрітися з Юлією Тимошенко", - сказав Президент ПАРЄ, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

У свою чергу Є.Тимошенко висловила вдячність Ж.-К.Міньйону за його підтримку та за внесок, який робить ПАРЄ у поверненні України на демократичний шлях розвитку, зокрема, йшлося про моніторингові місії та резолюції ПАРЄ.

"Ми дуже цінуємо все, що ви робите для України, її народу та політичних в’язнів. Ваша допомога дуже потрібна", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Є.Тимошенко брала участь в акції на підтримку її ув‘язненої матері у Парижі. За декілька годин до матчу Україна-Франція на Євро-2012 мер Шостого округу Парижа, член Ради Парижа Жан-П'єр Лекок та голова Репрезентаційного комітету української громади Франції Наталі Пастернак вивісили на фасаді Мерії портрет Ю.Тимошенко, яка з 5 серпня 2011 року перебуває за ґратами.