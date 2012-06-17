Тейшейру не пустили до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив журналістам під час перебування на територіїї Центральної клінічної лікарні №5 «Укрзалізниці» у Харкові.

За його словами, охорона ЦКЛ вказала на те, що на відвідування Ю.Тимошенко у нього немає дозволу пенітенціарної служби України.

«Вже минуло майже 10 місяців, як я чекаю згоди від влади України на відвідання Юлії Тимошенко. Щоразу у них різні відмови», - зазначив європейський посол.

Він залишив листа для екс-прем'єр-міністра представникам її партії у Харкові для того, щоб вони спробували передати його через адміністрацію Качанівської колонї.

Голова представництва ЄС в Україні сказав, що буде звертатися до пенітенціарної служби, аби отримати такий дозвіл. Він зазначив, що на цій посаді перебуватиме до кінця вересня 2012 року.

Ж.Тейшейра також повідомив, що у Харкові він хоче побувати на матчі Євро-2012 Португалія - Нідерланди, який відбудеться сьогодні увечері на стадіоні «Металіст».