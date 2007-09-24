Костенко: ПР готує фальсифікації, але найголосніше кричить «Тримай злодія!»

Лідер Української народної партії, представник блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій КОСТЕНКО заявляє, що “Партія регіонів сама готує масовані фальсифікації під час позачергових виборів, але при цьому найголосніше кричить: «Тримай злодія!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, про це він наголосив під час перебування у Львівській області, коментуючи заяви представників Партії регіонів про намір або не взяти участь у виборах, або масово оскаржити їхні результати.

“Парія регіонів не зійде з дистанції, але результат для неї навіть у Донецькій, Луганській областях та АР Крим не будуть райдужними”, - прогнозує Ю.КОСТЕНКО.

Причиною цього він називає “небажання виборців на сході, особливо малих підприємців та шахтарів, голосувати за Партію регіонів”. “Говорячи про фальсифікації, Партія регіонів сама готує масовані фальсифікації, бо у східних областях поки що не розвинута демократична політична система, а тому опонентам біло-синіх справді важко проконтролювати результати виборів”, – зазначив Ю.КОСТЕНКО.

При цьому лідер УНП нагадав, що “на виборах 2006 року саме Партія регіонів найбільшою мірою спричинилася до фальсифікацій результатів виборів у Донецькій, Луганській областях та АРК”. “Такий сценарій готується і на нинішні вибори”, – вважає Ю.КОСТЕНКО.

На його переконання, "розмови про масові фальсифікації, здатні впливати на результати виборів у загальнонаціональному масштабі, припиняться тоді, коли в Україні відбудеться становлення політичних партій в європейському значенні цього слова, - з розгалуженою мережею осередків на низовому рівні".

"Поки ми маємо справу з віртуальними політичними проектами, які існують лише у телерекламі, до того часу зберігатиметься загроза, що результати виборів "встановлюватиме" або адмінресурс, або криміналітет", - зазначив Ю.КОСТЕНКО.