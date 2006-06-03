Ющенко: чесність вступу до вузів буде на особливому контролі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що під час іспитів чесність і прозорість вступної кампанії будуть на особливому контролі влади.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу.

“Якісна освіта наших дітей – це стратегічна інвестиція для країни, тільки розумне та освічене покоління може ставити високі задачі і досягати їх. Сьогодні, у час випускних та вступних іспитів, чесність і прозорість вступної кампанії буде на особливому контролі влади. Я вимагаю від уряду створити умови, в яких викладання у школах буде якісним, а вступ до вузів – чесним”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він звернувся до усіх батьків випускників, а також до кожного абітурієнта із закликом разом викорінювати корупцію у сфері освіти. “Повідомляйте про кожен випадок хабарництва - наша середня і вища школа мають стати територією без корупції”, - закликав Президент.

Крім того, нагадавши, що цього тижня у деяких містах України відбувся перший етап незалежного вступного тестування випускників шкіл, Президент зазначив: “Якщо результат буде успішним, то ця практика буде запроваджена в масштабах всієї країни”.

Також у своєму зверненні В.ЮЩЕНКО підкреслив важливість збереження і розвитку української мови: “Конституція України чітко визначає єдину державну мову – українську. Україна – єдина країна, яка зобов’язана зберігати і розвивати українську мову”, - наголосив він, зазначивши, що виступає за багатоманітність мов у спілкуванні - чим більше мов знає людина, тим більше в неї шансів для самореалізації у творчому плані. Водночас Президент наголосив, що виступає “проти спекуляції на мовну тему”.

В.ЮЩЕНКО акцентував на тому, що молоде покоління є мудрим, патріотичним, освіченим, і що він як глава держави покладає великі надії на молодь. Він також закликав молодих людей не виїжджати з України.