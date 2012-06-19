Розкрито справу про вбивство іспанця в Донецьку

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник під час зустрічі із консулом Посольства Іспанії Хорхе Урбіола Лопес де Монтенегро, поінформували УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

За словами В.Фаринника, наразі всі троє обвинувачених у вбивстві перебувають під вартою, співпрацюють зі слідством та повністю визнали свою провину.

Стосовно зловмисників порушено кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» та ч.4 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. При цьому в МВС зазначили, що один із зловмисників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Зі свого боку консул Іспанії висловив подяку особисто міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, донецьким правоохоронцям за оперативне реагування та затримання зловмисників.

Також Л.де Монтенегро поцікавився у представників правоохоронного відомства про можливість отримання ним власних речей загиблого, оскільки дружиною загиблого на його ім'я надано доручення та він у подальшому буде представляти її права. На що отримав позитивну відповідь від В.Фаринника, який зазначив, що у разі надходження письмового звернення з цього приводу та надання відповідного доручення дружини потерпілого, речі загиблого громадянина Іспанії, на яких не міститься слідів злочину, будуть передані консулу для повернення їх дружині загиблого.

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Як повідомлялося, 16 травня до чергової частини Ворошиловського райвідділу міліції в Донецьку надійшло повідомлення про зникнення 46-річного громадянина Іспанії, який два дні тому вранці пішов з готелю та не повернувся.

Через 48 годин після надходження інформації, в ході оперативно-розшукових заходів, правоохоронці затримали трьох зловмисників.

Встановлено, що вбивство іноземця було заздалегідь сплановане та скоєне з корисливих мотивів з метою заволодіння особистими речами іспанця, які представляли велику матеріальну цінність.