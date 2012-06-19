Путін і Обама знайшли "точки дотику"
01:11, 19 червня 2012Політика
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Президент Росії Володимир Путін на саміті G20 в Лос-Кабос (Мексика) вперше як глава російської держави зустрівся з президентом США Бараком Обамою.
ЯкзаявивПутін,вони зОбамоюобговорили,зокрема, міжнародніпроблеми ізнайшли багато"точокдотику", втомучислішощоСирії,Ірану іКНДР.
Президентивизналинаявністьрозбіжностей,зокрема, щодосфериПРО,алеконстатувалинеобхідність пошукурішень.
ПутінзапросивОбамувідвідатиРосію, тойподякував.Тим часом, восенивСполученихШтатахчекаютьпрезидентськівибори, нагадуєРІА "Новости".
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