Росія виділить МВФ 10 млрд. дол.

Росія виділить Міжнародному валютному фонду 10 мільярдів доларів.

Про цеповідомивпрес-секретарпрезидентаРФВолодимираПутінаДмитроПєсковнасаміті"Великоїдвадцятки" вЛос-Кабос, передаєReuters.



Прес-секретар такождодав,що російськастороназанепокоєнакількістюкоштів,влитиху світовуекономікупід часкризи.ЗасловамиД.Пєскова, фінансовівливаннядозволяютьначасполегшитисимптомихвороби,але не можутьбутисистемнимрішенням.



Про те,щоРФвиділитьМіжнародномувалютному фондовідо 10млрд.дол., у квітні 2012р. такожповідомлявміністрфінансів країни, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.



РанішедержавиБРІКС(Бразилія, Росія, Китай, Індіяі ПівденнаАфрика)випустилиспільну заяву,що готовівиділятидодатковікоштиМВФза умови проведенняреформи системиуправлінняорганізацією тазбереженніконтролюзавитратоюкоштів фонду.

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