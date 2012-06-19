Росія виділить МВФ 10 млрд. дол.
Росія виділить Міжнародному валютному фонду 10 мільярдів доларів.
Про цеповідомивпрес-секретарпрезидентаРФВолодимираПутінаДмитроПєсковнасаміті"Великоїдвадцятки" вЛос-Кабос, передаєReuters.
Прес-секретар такождодав,що російськастороназанепокоєнакількістюкоштів,влитиху світовуекономікупід часкризи.ЗасловамиД.Пєскова, фінансовівливаннядозволяютьначасполегшитисимптомихвороби,але не можутьбутисистемнимрішенням.
Про те,щоРФвиділитьМіжнародномувалютному фондовідо 10млрд.дол., у квітні 2012р. такожповідомлявміністрфінансів країни, нагадуєРосБізнесКонсалтинг.
РанішедержавиБРІКС(Бразилія, Росія, Китай, Індіяі ПівденнаАфрика)випустилиспільну заяву,що готовівиділятидодатковікоштиМВФза умови проведенняреформи системиуправлінняорганізацією тазбереженніконтролюзавитратоюкоштів фонду.