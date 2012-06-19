Кримські татари обговорять участь у парламентських виборах
07:44, 19 червня 2012Політика
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Кримські татари проведуть 21-22 липня загальнонаціональний з'їзд - курултай, на якому мають намір обговорити формат участі представників народу у виборах депутатів Верховної Ради України наприкінці жовтня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу кримськотатарського народу, до порядку денного сесії в Сімферополі також передбачається включити питання про національний гімн кримських татар і затвердження положення про вибори делегатів курултаю наступного, VI скликання.
Як повідомлялося, зараз кримських татар представляє в парламенті лише один депутат - лідер меджлісу Мустафа Джемільов входить у фракцію "Наша Україна - Народна самооборона".
У Криму проживають майже 2 млн. осіб, з них 270-280 тис. - кримські татари.
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