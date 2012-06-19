Кримські татари обговорять участь у парламентських виборах

Як повідомили УНІАН у прес-службі меджлісу кримськотатарського народу, до порядку денного сесії в Сімферополі також передбачається включити питання про національний гімн кримських татар і затвердження положення про вибори делегатів курултаю наступного, VI скликання.

Як повідомлялося, зараз кримських татар представляє в парламенті лише один депутат - лідер меджлісу Мустафа Джемільов входить у фракцію "Наша Україна - Народна самооборона".

У Криму проживають майже 2 млн. осіб, з них 270-280 тис. - кримські татари.