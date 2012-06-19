ЗМІ: У Європарламенті ПР мають за «додемократичну» політсилу

Це стверджують джерела у Європарламенті видання Тиждень.

“Це не перші подібні капризи,” - пояснив один з адміністративних співробітників Європарламенту.

Співбесідник також зазначив, що демарш «регіоналів» через непідтриману їхню поправку «вкотре довів колективну невихованість тих, хто входить до складу Партії регіонів».

У Європейському парламенті вважають, що ця політична сила є «додемократичною», тобто збудованою на жорсткому підпорядкуванні та звичці силою продавлювати незручні для опонентів рішення.

«Представники правлячої української партії справили враження людей, які були в Страсбурзі, а думали лише про київське начальство, - зауважив єврочиновник. - Ми всі вирішили, що демонстративний вихід з зали більше був розрахований на Київ, ніж на Страсбург».