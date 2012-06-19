Лідер фракції НУ-НС: Ющенко працював і працює на діючу владу

Лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Микола Мартиненко підтверджує, що виключення «Нашої України» із Комітету опору диктатурі пов’язано з тим, що лідер цієї партії Віктор Ющенко «працює на діючу владу».

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи правда те, що були пропозиції про виключення В.Ющенка з партії «Наша Україна» в обмін на те, щоб «Наша Україна» була в Об’єднаній опозиції, М.Мартиненко сказав: «Про це дійсно відбувалися на КОД розмови не один раз». Він зазначив, що такі дискусії «були ще місяць назад – два місяці назад».

М.Мартиненко наголосив, що «ми висловили свою позицію відносно того, що Ющенко працював і працює на діючу владу, а ми в опозиції до влади».

«КОД є майданчиком для погодження дій опозиції під час виборів і захисту результатів виборів для всіх опозиційних сил. А Ющенка ми не вважаємо таким, який відноситься до опозиції», - підкреслив М.Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Комітет опору диктатурі на своєму засіданні виключив зі свого складу партію В.Ющенка “Наша Україна”.

Відповідне рішення було ухвалене у зв`язку з систематичним порушенням “Нашою Україною” попередніх рішень КОДу та співпрацю з режимом Віктора Януковича, повідомили тоді в партії “Батьківщина”.