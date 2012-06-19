Єфремов вважає логічним ще рік жити Києву без мера
13:44, 19 червня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає логічним провести вибори мера Києва й Київради влітку 2013 року.
|Єфремов провів брифінг
«Логічно було б призначити вибори мера і депутатського корпусу влітку наступного року, й ці вибори мають бути позачерговими, а через два роки ввійти у чергові вибори як у всій державі», - сказав О.Єфремов.
Він висловив думку, що сьогодні це питання перейшло в «політико-юридичну» площину.
За його словами, Київська міськрада повинна ухвалити рішення за заявою мера Леоніда Черновецького й після цього парламент може ухвалювати рішення про вибори в Києві.
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