Єфремов вважає логічним ще рік жити Києву без мера

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Логічно було б призначити вибори мера і депутатського корпусу влітку наступного року, й ці вибори мають бути позачерговими, а через два роки ввійти у чергові вибори як у всій державі», - сказав О.Єфремов.

Він висловив думку, що сьогодні це питання перейшло в «політико-юридичну» площину.

За його словами, Київська міськрада повинна ухвалити рішення за заявою мера Леоніда Черновецького й після цього парламент може ухвалювати рішення про вибори в Києві.