Завтра почне працювати Конституційна асамблея

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, також у засіданні візьмуть участь голова Верховної Ради України Володимир Литвин, керівники парламентських фракцій та комітетів, посадовці Адміністрації Президента України, представники міжнародних та європейських інституцій.

Конституційну асамблею створено указом Президента України як спеціальний допоміжний орган при главі держави. Головною метою створення та діяльності асамблеї є підготовка законопроектів про внесення змін до Конституції України.

Глава держави затвердив персональний склад Конституційної асамблеї. Її головою призначено Леоніда Кравчука – Президента України у 1991-1994 роках; заступником голови – директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України Юрія Шемшученка; секретарем – радника Президента України – керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації АПУ Марину Ставнійчук.

До складу Конституційної асамблеї увійшло 95 осіб. Серед них представники фракцій та груп Верховної Ради, політичних партій, Національної академії наук, національних галузевих академій та академічних наукових установ, інших наукових установ і вищих навчальних закладів, профільних громадських організацій та незалежних експертно-аналітичних центрів.