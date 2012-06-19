Політолог: Ющенко став для КОД «чужим»

Комітет опору диктатурі виключив зі свого складу партію екс-Президента України Віктора Ющенка “Наша Україна” через те, що він став для КОД «чужим».

Таке думку в коментарі УНІАН висловив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Він пояснив, що з В.Ющенком КОД не досягнув би потрібних домовленостей, адже він для них «чужий» зараз, особливо після процесу над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. «З Наливайченком вони могли б домовлятися, з Ющенком вони домовлятися не будуть», - додав В.Фесенко.

Він зауважив, що екс-голова СБУ Валентин Наливайченко, який раніше вийшов із партії, на відміну від В.Ющенка брав активну участь у роботі КОДу. «Очевидно, що сам Ющенко і його оточення не хочуть брати участі в КОД. Тому присутність «Нашої України» в КОД була номінальною» - сказав він.

Відтепер, на думку В.Фесенка, «Наша Україна» не братиме ролі в об’єднавчих процесах – ні в партійному форматі, в рамках об'єднаної опозиції, ні по мажоритарних округах. «Для об'єднаної опозиції участь «Нашої України» в об'єднавчих процесах абсолютно не критична», - додав політолог.

«Якщо Ющенко і створить якесь там об’єднання, дай Бог, щоб вони набрали відсоток або трохи більше», - констатував В.Фесенко.

Водночас «співпрацю з режимом Віктора Януковича», яку партія «Батьківщина» назвала однією з причин виключення «Нашої України», В.Фесенко назвав радше приводом, аніж реальною причиною.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала висловив думку, що «Наша Україна» без ребрендінгу фактично залишається, м’яко скажемо, політичним пенсіонером, від якого вже нічого не залежить». Він додав, що вихід з партії В.Наливайченка, на його думку, став своєрідним каталізатором для виключення «Нашої України» з КОД.

Тим паче, зауважив В.Бала, чутки про те, що В.Ющенко збирається утворити свою окрему опозицію та повертатися у велику політику, не додають оптимізму членам КОДу для того, аби пов’язувати себе з ним напередодні парламентських виборів.

«З точки зору перспектив, наявність «Нашої України» з Віктором Андрійовичем Ющенком – це мінус для об'єднаної опозиції», - констатував В.Бала.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня екс-голова СБУ В.Наливайченко склав з себе повноваження голови політичної ради партії "Наша Україна" та зупинив своє членство у партії.

15 червня Комітет опору диктатурі виключив зі свого складу партію В.Ющенка “Наша Україна”. Відповідне рішення було ухвалене «у зв'язку із систематичним порушенням “Нашою Україною” попередніх рішень КОДу та співпрацю з режимом В.Януковича», пояснили у “Батьківщині”.