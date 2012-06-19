Депутати-регіонали напали на журналіста

Як сказано в переданій агентству УНІАН заяві облорганізації Комітету виборців України, члени фракції Партії регіонів у Котовській міськраді під час спільного засідання депутатських комісій здійснили напад на Анатолія Тіору - журналіста газети «ИзбирКом».

Причому, наголошується в заяві, «це не перший випадок брутального порушення котовськими депутатами від ПР прав журналістів. Під різними приводами їх систематично не допускають на сесії, засідання постійних комісій і виконкому Котовської міськради».

За цими фактами журналісти подавали відповідні звернення в структури МВС і прокуратури, проте «правоохоронні органи, по суті, залишали заяви без належної уваги. Облорганізація ВОО «Комітет виборців України» також неодноразово зверталася і в прокуратуру, і в Одеську облдержадміністрацію з приводу нехтування прав журналістів з боку котовських чиновників і депутатів», - вказується в заяві.

Секретар міськради Петро Обертайло у присутності журналістів «демонстративно порекомендував депутатам розглядати вдома питання, які стосуються земельних відносин, а не на засіданні комісії», наголошують у КВУ. Крім того, всі спірні питання депутати вирішили перед кожним пленарним засіданням сесії розглядати на спільному засіданні постійних комісій, яке П.Обертайло оголосив «робочим заходом для навчання депутатів, аби позбутися настирливих журналістів».

На останньому спільному засіданні комісій міськради, на яке для підготовки репортажу прибув також журналіст А.Тіора, секретар міськради П.Обертайло заявив, що «даний захід - не засідання комісій, а навчання депутатів», і зажадав, аби кореспондент і представник однієї з громадських організацій Котовська, який також побажав бути присутнім на заході, залишили зал. А коли вони відмовилися, секретар міськради запропонував депутатам самим вигнати гостей.

Свій заклик П.Обертайло аргументував тим, що раніше «міліція відмовилася перешкоджати професійній діяльності журналістів і видаляти їх з такого засідання, тому необхідно зробити це силами самих депутатів. Відгукнулися на заклик секретаря ради п'ятеро членів фракції Партії регіонів на чолі з Наталією Войцеховською, які накинулися на А.Тіору, вирвали у нього журналістське посвідчення, портмоне, сумку і викинули в коридор, очевидно, розраховуючи, що журналіст побіжить збирати речі і документи. Однак кореспондент залишився в залі і викликав міліцію», йдеться в заяві.

Доки співробітники правоохоронних органів складали протокол про напад на журналіста, речі кореспондента «ИзбирКом» зникли з коридору міськради. Згодом А.Тіора виявив їх у туалеті на подвір’ї, поряд з Котовською райпрокуратурою.

У КВУ наголошують, що «такі дії секретаря і групи депутатів-«регіоналів» Котовської міськради є нехтуванням низки законів України, зокрема, законів “Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади й органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», а також вимог Конституції України, міжнародних конвенцій і хартій у сфері забезпечення гарантій діяльності ЗМІ і транспарентності діяльності місцевих органів влади, яких Україна зобов'язалася дотримуватися».

Крім того, на думку одеського КВУ, напад котовських депутатів на журналіста А.Тіору підпадає під ст.171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), наявні також ознаки злочину, передбаченого ч.186 КК України (пограбування).