Податок на розкіш розглянуть уже в липні

14:20, 21 червня 2012
Політика
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Верховна Рада України планує розглянути питання запровадження податку на розкіш на початку липня.

Хомутинник розповів про перспективи розкішного податку

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

Він нагадав, що з даного питання було внесено три законопроекти, один з яких за авторством Кабінету міністрів.

В.Хомутиннік зауважив, що була створена робоча група з опрацювання відповідних проектів документів. «Протягом двох тижнів до наступного пленарного тижня ми маємо опрацювати всі законопроекти і вийти з консолідованою позицією», - сказав він.

В той же час депутат зауважив, що викликають сумніви розрахунки, згідно з якими надходження від податку на розкіш становить 500 млн грн, так само як і викликають сумніви деякі позиції, які мають обкладатися відповідним податком. В.Хомутиннік додав, що тільки надходження від оподаткування житла має становити 500 млн грн і тому загальні надходження повинні значно перевищувати цю суму.

Голова комітету також зауважив, що відповідний проект закону має бути ухвалений в першому читанні до кінця цієї сесії. «Я думаю, що ми маємо ухвалити в першому читанні до кінця цієї сесії цей законопроект, а в цілому він має бути прийнятий на наступній сесії», - сказав В.Хомутиннік.

При цьому він наголосив, що податок на розкіш має вступати в дію не раніше 1 січня 2013 року.

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