Податок на розкіш розглянуть уже в липні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

Він нагадав, що з даного питання було внесено три законопроекти, один з яких за авторством Кабінету міністрів.

В.Хомутиннік зауважив, що була створена робоча група з опрацювання відповідних проектів документів. «Протягом двох тижнів до наступного пленарного тижня ми маємо опрацювати всі законопроекти і вийти з консолідованою позицією», - сказав він.

В той же час депутат зауважив, що викликають сумніви розрахунки, згідно з якими надходження від податку на розкіш становить 500 млн грн, так само як і викликають сумніви деякі позиції, які мають обкладатися відповідним податком. В.Хомутиннік додав, що тільки надходження від оподаткування житла має становити 500 млн грн і тому загальні надходження повинні значно перевищувати цю суму.

Голова комітету також зауважив, що відповідний проект закону має бути ухвалений в першому читанні до кінця цієї сесії. «Я думаю, що ми маємо ухвалити в першому читанні до кінця цієї сесії цей законопроект, а в цілому він має бути прийнятий на наступній сесії», - сказав В.Хомутиннік.

При цьому він наголосив, що податок на розкіш має вступати в дію не раніше 1 січня 2013 року.