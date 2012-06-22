Чоловік Тимошенко вимагає публічних вибачень від Януковича

Про це йдеться в заяві О.Тимошенко, переданій агентству УНІАН.

«З великим подивом прочитав чергове висловлювання всесвітньовідомого «вченого», проФФесора, перекладача і списувача з чужих книжок, а ще донецького прозаїка і за сумісництвом Президента України Віктора Януковича про те, що Юлія Тимошенко є світовим лідером за кількістю кримінальних справ. В таких випадках часто говорять – чим би дитина не тішилася, тільки б не плакала», - наголошується у заяві О.Тимошенка.

«Так от – нашого гаранта по праву можна вважати в світі унікальною людиною. Він єдиний двічі судимий Президент за суто кримінальні справи – це унікальний випадок в історії людства, цим він навічно закарбує своє ім’я в аналах історії. Він – це сім в одному - Президент - прокурор - суддя - кат - академік - проФФесор - письменник - самородок наш. Людина - без минулого і майбутнього. Це людина, сім’я якої за два роки його царювання ввійшла до числа найбагатших сімей світу, а його оточення за час підготовки до Чемпіонату світу з футболу збільшило свої статки в сотні разів. Не випадково в цілого ряду наближених до Януковича людей за останні 3 місяці появились нові власні літаки останніх моделей», - наголосив О.Тимошенко.

«Тому, хто б що не говорив про мою дружину Юлію Тимошенко, але тлумачити, хто злочинець, а хто праведник, Віктору Януковичу – це вже верх безглуздя і цинізму. Брехливі звинувачення, що пролунали на адресу Юлії Тимошенко з боку двічі, звісно, «несудимого» Януковича і його співучасників по утворенню в Україні кримінального режиму - Азарова і Кузьміна - є виключно провокацією, безглуздям і шізофренією», - заявив О.Тимошенко.

На його переконання, весь світ визнав, що «в Україні В.Януковичем та Партією регіонів встановлюється кримінальна диктатура, а Ю.Тимошенко, як найнебезпечніша яскрава особистість та політичний конкурент для діючого режиму, ув’язнена виключно через політичну діяльність та свою принципову і незламну патріотичну позицію».

«Я ще раз заявляю: Юлія Тимошенко – політична ув’язнена і вона негайно повинна бути звільнена. Я прошу Віктора Федоровича – краще мовчіть, робіть розумний вигляд і усміхайтесь свою широкою усмішкою – всі і так все зрозуміють», - йдеться в заяві О.Тимошенка.

Як відомо, під час останніх інтерв’ю іноземним ЗМІ В.Янукович спочатку не виключив причетності Ю.Тимошенко до вбивства депутата Євгена Щербаня (інтерв’ю агентству Bloomberg від 13 червня), а 21 червня в інтерв`ю німецькому журналу SUPERillu заявив, що світі немає політика, причетного до такої великої кількості кримінальних справ, як Ю.Тимошенко.