Вашадзе: У Києва і Тбілісі спільна загроза - Євразійський союз

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA сказав міністр закордонних справ Грузії Грігол Вашадзе.

За словами Г.Вашадзе, плануючи візит до Києва, він вирішив не озиратися на європейських чиновників, багато з яких останнім часом ігнорують українське керівництво.

«Я зовсім не вагався, коли збирався їхати... Грузія орієнтована на ЄС. Зазвичай, наш зовнішньополітичний курс збігається з політикою Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Але є відмінності. І наші партнери прекрасно про них знають», - наголосив грузинський міністр.

Він відзначив, що ці відмінності виявляються і в політиці щодо України: «У Грузії, по-перше, є свої національні інтереси. По-друге, у нас стратегічний союз з Україною. По-третє, загальна історія. По-четверте, у Грузії і України є спільна небезпека - нашому суверенітету, нашій незалежності».

«Коли в Росії оголошуються плани створення Євразійського союзу (а люди, які про це говорять, як правило, звикли виконувати свої обіцянки), то всі чудово розуміють, що йдеться про трансформований Радянський Союз. Точніше, про політичний і військовий аспекти цієї імперії», що розпалася, - пояснив Г.Вашадзе.

«Тому для Грузії сильна, стабільна, процвітаюча Україна - життєва необхідність», - додав він.