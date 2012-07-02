Київ та Відень поглиблять співпрацю

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, угода передбачає поглиблення відносин у різних галузях – від культурного обміну до інвестиційної співпраці. Так, уже восени у Києві відбудуться Дні Відня, у рамках яких заплановані не лише культурно-мистецькі заходи, але й двосторонній економічний бізнес-форум. За словами мера Відня, долучитися до бізнес-форуму вже висловили бажання найпотужніші компанії Австрії.

«Переконаний, що наші спільні заходи відбудуться на високому організаційному рівні і будуть корисними для обох столиць. Київ стрімко розвивається, рівняючись на такі європейські столиці, як Відень. Ми покладаємо великі надії на Дні Києва у Відні, які пройдуть навесні наступного року. Думаю, такі спільні заходи стануть підставою для ще більш теплих та продуктивних відносин між нашими містами», – підкреслив О.Попов.

Також сторони домовилися про обмін фахівцями у галузях комунального господарства, медицини і транспорту.