Ющенко закінчив робочу поїздку на Волинь і Львівщину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочу поїздку до Волинської та Львівської областей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у селі Білосток Луцького району на Волині Президент взяв участь у відкритті стаціонарного відділення постійного проживання територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Виступаючи на церемонії відкриття, В.ЮЩЕНКО наголосив, що держава повинна з особливою увагою ставитись до проблем людей похилого віку. В цьому контексті Президент вкотре озвучив свої соціальні ініціативи, зазначивши, що серед пріоритетів його діяльності – запровадження нової соціальної політики, яка дозволить використати потенціал економічного зростання України на користь людей. Глава держави також оглянув приміщення відділення та передав закладу ключі від автомобіля.

У Львові В.ЮЩЕНКО відвідав Родинний дім «Покрова», створений у 2007 році Релігійним управлінням монастирів Салезіянського згромадження східного обряду в Україні УГКЦ. Метою діяльності закладу є створення максимально наближених до родинних умов для життя, всебічного та цілісного розвитку дітей-сиріт. Президент поспілкувався з вихованцями закладу та оглянув приміщення будинку. Він також вручив дітям подарунки та передав ключі від автомобіля.