В опозиції заборону мітингів розцінили як переляк Януковича

Представники Об`єднаної опозиції "За Батьківщину" Арсеній Яценюк та Микола Томенко заявляють, що рішення Окружного адміністративного суду Києвапро заборону проведення масових акцій в центральній частині Києва з 4 по 9 липня не стосується акції на захист української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк та М.Томенко заявили сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Це не масова акція. Це була зустріч народних депутатів Яценюка, Анатолія Гриценка, Андрія Кожем`якіна і ще десяти депутатів від опозиції з українськими громадянами, патріотами, які вийшли захистити свою державу, свою мову від злочинної влади", - сказав М.Томенко.

За його словами, жоден суддя не має "ані політичного, ані правового, ані морального права" заборонити проведення зустрічей українських громадян з народними депутатами.

"Я оцінюю це (рішення суду — УНІАН) як переляк Януковича, який не доїхав на прес-конференцію, може він завтра її хоче провести, і вони шукають механізми, як його запустити в Український дім", - додав М.Томенко.

У свою чергу А.Яценюк підкреслив, що право на мирні зібрання гарантовано Конституцією України, норми якої є нормами прямої дії.

"Ми вже бачили копію цього рішення і воно взагалі нас не стосується", - додав депутат.

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Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій в центральній частині Києва впродовж 4-9 липня.

В рішенні від 3 липня обмежено право на мирні зібрання, пікетування, піші ходи, демонстрації, мирні збори, тощо шляхом заборони громадянину Торуба Вадиму Миколайовичу та іншим суб`єктам, які реалізують права на мирні зібрання, проведення заходів з 4 липня по 9 липня 2012 року включно по вулиці Хрещатик, Майдан Незалежності, біля будівель Верховної Ради по вулиці Грушевського, Адміністрації Президента, Кабміну, центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" та на Європейській площі.

Рішення було прийнято на підставі позову представників Київської міської держадміністрації.

З цим рішенням виконавча служба ознайомила учасників акції на захист української мови, що проходить біля Українського дому.