Суд заборонив киянам збиратися в центрі

Окружний адміністративний суд Києва заборонив проведення масових акцій в центральній частині Києва впродовж 4-9 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суду журналістам продемонстрували державні виконавці.

В рішенні від 3 липня обмежено право на мирні зібрання, пікетування, піші ходи, демонстрації, мирні збори, тощо шляхом заборони громадянину Торуба Вадиму Миколайовичу та іншим суб`єктам, які реалізують права на мирні зібрання, проведення заходів з 4 липня по 9 липня 2012 року включно по вулиці Хрещатик, Майдан Незалежності, біля будівель Верховної Ради по вулиці Грушевського, Адміністрації Президента, Кабміну, центру ділового та культурного співробітництва "Український дім" та на Європейській площі.

Рішення було прийнято на підставі позову представників Київської міської держадміністрації.

На прохання уточнити, які підстави були у суду забороняти протесті акції, працівник виконавчої служби зауважив, що в рішенні суду підстав не наведено.

З цим рішенням виконавча служба ознайомила учасників акції на захист української мови, що проходить біля Українського дому.