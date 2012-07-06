Учасник акції назвав розцінки на Банковій

Про це кореспондента повідомив УНІАН один з учасників акції.

За її словами, погодинна оплата учасникам мітингу становить близько 15 грн, але гроші дають лише з умови, що людина перебуватиме біля АП і вночі. При цьому перевага надається молодим, фізично підготовленим людям, оскільки організатори не виключають фізичного протистояння.

За її словами, організатори мітингу пояснили, що не хочуть допустити, аби місце під Адміністрацією Президента зайняли захисники української мови.

Сьогодні безпосередньо перед Адміністрацією Президента проходив мітинг на підтримку мовного закону, в якому брали участь декількох сотень осіб, переважно молодих людей та пенсіонерів. Вони розпочали свою акцію вчора і перебували біля АП вночі.

Вранці АП пікетували представники громадських організацій, які виступили проти розколу України, а також передали звернення, в якому вимагали від Президента не підписувати мовний закон.

Учасників обох акцій відділяв посилений міліцейський кордон.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Законом передбачено, що російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

Ухвалення закону спричинило громадянські акції протесту.