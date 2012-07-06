Луганська облрада збереться на підтримку мовного закону

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, сесія відбудеться в п'ятницю, 6 липня.

З проханням зібрати позачергову сесію на підтримку мовного закону до голови облради Валерія Голенка звернулися лідери низки громадських організацій регіону.

«Більше мовчати у відповідь на безсовісну брехню й неповагу ми просто не маємо права. Вважаємо, що зобов'язані до кінця захищати права наших земляків і майбутнє України. Чого ж ми хочемо добитися, збираючи завтра сесію? По-перше, щоб нас почули. Щоб прислухалися до фактів і до голосу розуму, а не просто піддавалися емоціям, якими уміло маніпулюють нечисті на руку й на душу ділки. По-друге, хочемо, щоб не лише Україна, але й весь цивілізований світ дізнався: далеко не всі в нашій країні живуть цінностями позаминулого сторіччя», - заявив В.Голенко.