Cесію Верховної Ради закрив Мартинюк
12:02, 06 липня 2012Політика
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Десяту сесію Верховної Ради шостого скликання закрито.
Мартинюк закрив сесію
Як передає кореспондент УНІАН, закрив сесію парламенту перший заступник голови Верховної Ради Адам Мартинюк.
На закритті сесії був присутній прем’єр-міністр Микола Азаров та члени Кабінету міністрів України.
А.Мартинюк наголосив, що наступна сесія парламенту відкриється у вівторок, 4 вересня 2012 року.
Перший заступник голови ВР побажав народним депутатам України «доброго політичного сезону». Також А.Мартинюк нагадав, що наступного тижня народні депутати України працюватимуть в комітетах, комісіях та фракціях.
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