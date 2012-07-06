ПА ОБСЄ може включити в річну резолюцію окреме положення про Україну

Проект відповідної резолюції обнародуваний на офіційному сайті ПА ОБСЄ, річна сесія якої "ОБСЄ: регіон змін" проходить у Монако 5 - 9 липня.

Зокрема, депутат пропонує закликати Україну гарантувати функціональність, незалежність і транспарентність судових органів шляхом виконання прийнятих у рамках ОБСЄ зобов'язань у сфері людського виміру, зокрема, щодо ефективного права на справедливий суд і дотримання принципу рівності сторін при розглядах у кримінальних справах, а також належного поводження із засудженими.

При цьому М.Мекаччі нагадує, що в регіоні ОБСЄ не повинно бути політичних в’язнів.

На його думку, також необхідно, щоб влада України "зміцнила положення Омбудсмена і забезпечила перебування на цій посаді особи, що має відповідний досвід у сфері прав людини".

М.Мекаччі наполягає на тому, щоб Україна вирішила питання верховенства закону, прав людини і демократії відповідно до прийнятих нею в рамках ОБСЄ зобов'язань у сфері людського виміру до початку свого головування в ОБСЄ в 2013 році.

"Країна, головуюча в ОБСЄ, несе особливу відповідальність, оскільки має подавати гідний приклад у справі виконання цих зобов'язань", - підкреслює італійський депутат.

Він заявляє про необхідність зміни кримінального законодавства і Конституції України, якщо це необхідно, щоб уникнути проведення політично мотивованих судів і, зокрема, перегляду статей 364 і 365 Кримінального кодексу України відповідно до стандартів Ради Європи, а також реформування прокуратури за рахунок передачі її надмірних повноважень іншим відповідним установам.

М.Мекаччі вважає, що ПА ОБСЄ має звернути особливу увагу на необхідність забезпечення медичною допомогою колишніх представників уряду, які зараз знаходяться у в'язниці, - Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і Валерія Іващенка.

При цьому в проекті резолюції наголошується, що влада України має забезпечити медобслуговування цих в’язнів "без будь-яких попередніх умов, медичного огляду і, в разі потреби, забезпечити лікування незалежними лікарями за межами в'язниці".

Крім того, на думку італійського депутата, влада України має забезпечити доступ ОБСЄ, включаючи членів Парламентської асамблеї ОБСЄ, до Ю.Тимошенко та інших членів колишнього уряду, що знаходяться у в'язниці.