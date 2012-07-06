Лідери опозиції скликають до Українського дому на 18.00

6 липня 2012 року о 18:00 у протестному таборі, організованому на захист української мови поблизу Українського Дому в Києві, відбудеться мітинг лідерів опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

ВО"Свобода" закликає всіх прийти на Європейську площу та приєднатися до акції на захист української мови.