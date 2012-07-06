Лідери опозиції скликають до Українського дому на 18.00
15:11, 06 липня 2012Політика
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О 18.00 біля Українського дому відбудеться мітинг за участю лідерів опозиції
Мітингарі протримались три дні
6 липня 2012 року о 18:00 у протестному таборі, організованому на захист української мови поблизу Українського Дому в Києві, відбудеться мітинг лідерів опозиції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
ВО"Свобода" закликає всіх прийти на Європейську площу та приєднатися до акції на захист української мови.
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