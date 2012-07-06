Кузьмін називає «дурницями» інформацію про відмову в американській візі

15:44, 06 липня 2012
Політика
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Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін називає «дурницями» інформацію деяких ЗМІ про відмову надання йому американської візи.

Ренат Кузьмін

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Все це дурниці, які я не збираюся коментувати», - сказав Р.Кузьмін, порекомендувавши при цьому ЗМІ, перш ніж про щось повідомляти, звернути увагу на його інтерв'ю і коментар з цього приводу, які він давав раніше.

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