Кузьмін називає «дурницями» інформацію про відмову в американській візі

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Все це дурниці, які я не збираюся коментувати», - сказав Р.Кузьмін, порекомендувавши при цьому ЗМІ, перш ніж про щось повідомляти, звернути увагу на його інтерв'ю і коментар з цього приводу, які він давав раніше.