Мартинюк про співпрацю з владою, розлучення Симоненка і Саддама Івановича

Про це він сказав у програмі "В кабінетах" на «5-му каналі».

За словами А.Мартинюка, «можна бути святішим за Папу Римського, стояти осторонь, критикувати всіх», але «життя від того не поліпшиться, якщо ми не будемо активно втручатися у процес». Він додав, що КПУ по можливості втручається у процеси, які відбуваються в Україні.

Відповідаючи на запитання щодо статків комуністів, їхнього відпочинку на дорогих курортах, розлучення з дружинами, А.Мартинюк зазначив: «Якщо міряти мірками заробітної плати чи пенсії в одну тисячу і зарплати в 16-17 тисяч, то це, звичайно, є велика різниця, і люди думають: ось як живуть». «Живуть в міру своїх можливостей», - додав він.

Коментуючи ситуацію з розлученням П.Симоненка, А.Мартинюк сказав: «А що краще – вчинити чесно і зробити так, як зробив наш лідер, чи вести, так би мовити, подвійне життя?».

«Я вважаю, що він вчинив по-чоловічому і вчинив правильно. Це життя, від якого ніхто не застрахований. І якщо ти комуніст чи націоналіст, то це не значить, що ти повинен замкнути своє серце, свою душу і дивитися тільки на образи вождів, яким ти віриш», - наголосив він.

А.Мартинюк визнав, що його називали Саддамом Івановичем, оскільки «був можливо інколи занадто прискіпливим і жорстким по відношенню до того, що треба зробити для того, щоб реалізувати прийняті рішення і домовленості».