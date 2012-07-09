У Житомирі відбулася акція на захист української мови

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг відбувся за ініціативи Всеукраїнського комітету захисту української мови.

Учасники акції на Майдані Корольова біля Житомирської облдержадміністрації розгорнули плакати з гаслами: "Мова - мати єдності!", "Захистимо мову, захистимо Україну!" і скандували: "Банду - геть!".

Організатори роздали учасникам акції наклейки на одяг у формі сердечка з надписом "Серце мови - серце нації!", газети та листівки.

Оскільки з учасниками акції представники влади не зустрічалися, протестувальники закликали керівників Житомирської облдержадміністрації висловити свою позицію з мовного питання, якою б вона не була.

Викладачі житомирських вишів читали вірші українських та російських поетів Олександра Олеся та Володимира Маяковського.

Також під час мітингу було зібрано кілька сотень підписів громадян під вимогою проведення позачергової сесії облради з мовного питання.

Акція завершилася спільною молитвою за Україну та збором підписів за проведення позачергової сесії Житомирської обласної ради з мовного питання.

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Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Ухвалений закон, котрий набуде чинності після підписання Президентом, дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, щонайменше 10% жителів яких розмовляють цією мовою.