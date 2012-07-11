КС виніс ухвалу щодо недоторканності Президента, депутатів і суддів
11 липня, о 14.30 Конституційний Суд України оприлюднить прийнятий 10 липня Висновок.
Висновок складено у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції щодо недоторканності Президента, народних депутатів і суддів вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, згідно з Основним Законом, законопроект про внесення змін до Конституції розглядається Верховною Радою за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності законопроекту вимогам зазначених статей Конституції.
Після оприлюднення Висновку відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Андрія Стрижака.
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Як повідомляв УНІАН, 20 червня Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект опозиції щодо скасування недоторканності депутатів, Президента та суддів.
Законопроектом пропонується вилучити з Конституції ті статті, які забезпечують недоторканність не тільки народних депутатів, а також Президента України та суддів усіх рівнів.