ЗМІ: Міліція «травить» коменданта табору голодувальників за мову

Про це Українській правді повідомив сам Пікуль.

"Був дзвінок. У доволі грубій формі вимагали, щоб я зв'язався негайно з міліцією. Трубку підняв батько, він не зреагував і не записав звання офіцера", - сказав Пікуль.

Після отриманого дзвінка він проконсультувався із адвокатом, як йому діяти.

"Адвокат сказав, що я не зобов'язаний нікуди передзвонювати і не треба хвилюватись", - сказав комендант табору протестуючих.

Він додав, від п'ятниці отримує "дивні дзвінки". "Дзвонили від Укрфінансів і ще якоїсь конторки, кажуть, що я їм якісь гроші винен, вже почалась якась травля, чи що", - припускає активіст.