ЗМІ: Міліція «травить» коменданта табору голодувальників за мову
09:33, 13 липня 2012Політика
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У Києві до батьків коменданта табору голодувальників проти мовного закону Анатолія Пікуля дзвонили міліціонери.
Керівник протестуючих отримує «дивні дзвінки»
Про це Українській правді повідомив сам Пікуль.
"Був дзвінок. У доволі грубій формі вимагали, щоб я зв'язався негайно з міліцією. Трубку підняв батько, він не зреагував і не записав звання офіцера", - сказав Пікуль.
Після отриманого дзвінка він проконсультувався із адвокатом, як йому діяти.
"Адвокат сказав, що я не зобов'язаний нікуди передзвонювати і не треба хвилюватись", - сказав комендант табору протестуючих.
Він додав, від п'ятниці отримує "дивні дзвінки". "Дзвонили від Укрфінансів і ще якоїсь конторки, кажуть, що я їм якісь гроші винен, вже почалась якась травля, чи що", - припускає активіст.
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