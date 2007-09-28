Тимошенко про роль її розкладушки в житті Ахметова
Лідер БЮТ закликає ПР дати обіцянку
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає Партію регіонів дати обіцянку, що одразу після виборів, незалежно від їх результатів, буде прийнятий закон про опозицію. Про це вона заявила, сьогодні під час прес-конференції.
«Ми б хотіли, щоб всі дали один одному слово, що той, хто буде при владі, одразу після закінчення виборів прийме закон про опозицію», - сказала вона.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що БЮТ дотримається своєї обіцянки і, перебуваючи при владі, прийме такий закон про опозицію, який дасть «Партії регіонів працювати в опозиції цивілізовано».
Вона вважає, що таку ж обіцянку повинен дати і лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. «Я розраховую, що таку заяву зробить і ЯНУКОВИЧ, якщо він відповідальний політик», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також висловила впевненість, що нова демократична влада поверне громадянам і суспільству все те, що було розкрадено під час прем’єрства В.ЯНУКОВИЧА. «Хай вони беруть «Дніпроенерго» і Бориспіль, а розкладушку, яка стояла в моєму прем’єрському кабінеті, хай залишать. Якщо розкладушку залишать, то все інше ми назад повернемо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як відомо, 39,7% акцій найбільшого українського виробника електроенергетики «Дніпроенерго» сконцентрувала «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) Ріната Ахметова .