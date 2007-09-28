Тимошенко: БЮТ визнає будь-який результат виборів, якщо...

БЮТ визнає будь-який результат дострокових парламентських виборів в Україні, якщо міжнародні спостерігачі визначать їх такими, що відбулися у відповідності зі стандартами ОБСЄ. Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО під час сьогоднішньої зустрічі з послами та міжнародними спостерігачами на дострокових виборах в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у зустрічі взяли участь, зокрема, Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, Посол США Вільям ТЕЙЛОР, Посол Японії Муцуо МАБУЧІ та інші.

Лідер БЮТ запевнила дипломатів, що її політична сила визнає будь-який результат виборів, якщо міжнародні спостерігачі визначать їх як такі, що відбулися демократично, прозоро та у відповідності до стандартів ОБСЄ.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала усі політичні сили України визнати результати виборів та не створювати громадянського протистояння в країні.

«Ми вважаємо, що дострокові вибори – це екстраординарна подія. Вона не може стати перманентною в Україні. Всі інші політичні сили мусять мати мужність змиритися з результатом волевиявлення, з вибором людей», - сказала вона.

«Дехто отримає більше, ніж розраховує, дехто отримає менше, але це не є підставою трусити країну. Більшість людей розраховує на те, що дострокові вибори стануть кінцем політичної кризи, а не її продовженням», - підкреслила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО звернула увагу співрозмовників на можливість фальсифікації під час виборів, зокрема, за її словами, це голосування вдома, маніпуляції зі списками виборців та підрахунок голосів.

Вона також повідомила послів, що БЮТ буде проводити паралельний підрахунок голосів, використовуючи потрійну систему захисту.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що у разі успішного проведення виборів Україна зробить великий та важливий крок до Європи.

Лідер БЮТ звернулася до послів з прохання сприяти стабілізації політичної ситуації в країні та використати свій авторитет для забезпечення прозорості та демократичності виборів 30 вересня.