Телеканалам заборонили показувати фільм про Тимошенко

Шевченківський районний суд міста Києва заборонив засобам масової інформації транслювати фільм "Хрещена мати", який подавав "неправдиву та наклепницьку інформацію щодо Боку Юлії Тимошенко та його лідера".

Про це повідомляє прес-служба БЮТ.

БЮТ звернувся до суду з позовом про визнання дій засновника телеканалу НТН - ТОВ "Телестудія "Служба інформації" щодо трансляції на телеканалі НТН 27 вересня 2007 року о 22:27 - 22:47 фільму "Хрещена Мати", такими що порушують вимоги Закону України "Про вибори народних депутатів України".

Крім того блок вимагав зупинення дії ліцензії телеканалу НТН, що видана ТОВ "Телестудія "Служба інформації" до закінчення виборчого процесу.

В позиві зазначалося, що відповідачем або іншими засобами масової інформації можуть чинитися дії щодо повторного розповсюдження фільму "Хрещена мати", а також іншої завідомо неправдивої та наклепницької інформація щодо Блоку Юлії Тимошенко та його лідера.

У результаті суд заборонив засобам масової інформації усіх форм власності, зокрема, загальнодержавним та комерційним телерадіоканалам транслювати фільм

"Хрещена мати".

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду м. Києва через Шевченківський районний суд у дводенний строк з дня його проголошення.

Українська правда